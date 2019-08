The Distinguished Gentleman's Ride Treviso 2019

Per il terzo anno consecutivo ritorna a Treviso uno dei più famoso eventi motociclistici dedicati alla sensibilizzazione e ricerca contro il cancro alla prostata. Save the Date: domenica 29 settembre riunirà contemporaneamente i paesi di tutto il mondo aderenti a questa grande iniziativa, organizzata da Triumph Motorcycles e Zenith e per la terza volta nella nobile città di Treviso da Marco Battistella - HOST RIDE DGR TV- presidente del Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI A.S.D.. Tanti i motociclisti che parteciperanno a questa importante iniziativa nata nel 2012 da Mark Hawwa come primo evento a Sidney e dove coinvolse più di 2.500 bikers sparsi in ben 64 città del mondo. Un unico giro in moto a tema ispirato da una vecchia fotografia del protagonista del film Mad Men, interpretato dall’attore Don Draper, la quale indossava un abito elegante in sella ad una moto vintage. Un grande moto raduno ispirato all’arte dell’eleganza, dove distinti signori in sella alle proprie moto in stile esclusivo Cafe Racer, Classico, Bobber, Old School Chopper, rappresenteranno in grande armonia il lato svantaggioso di questa orribile malattia, sfilando per le città di tutto il mondo come veri gentleman e ladies, raccogliendo così i fondi destinati ad una giusta causa. Essere alla guida della propria motocicletta per uno scopo benefico, è un importante passo verso il futuro senza mai dimenticare le buone maniere e dare un senso al proprio divertimento. Sono ancora aperte le iscrizioni sul sito ufficiale DGR https://www.gentlemansride.com/ selezionando il Ride di Treviso. Donare un sorriso ad un amico per la gioia di vivere.