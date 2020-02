Topi in centro città

In via Riva del Cagnan G Comisso (nei pressi del mulino della pescheria) ormai i topi si aggirano indisturbati anche in pieno giorno. Se ne vedono tanti e sempre più spesso con indubbi rischi per la salute dei cittadini. Oltre che essere una pessima cartolina della città. L'introduzione di cassonetti della spazzatura ha peggiorato notevolmente la situazione come si può vedere dal video che vi invio, girato oggi pomeriggio. Vi prego di divulgare affinché le istituzioni cittadine prendano provvedimenti immediati. Grazie.