Torneo di Calcio Balilla ad Istrana

Torneo di Calcio Balilla presso Snack Bar da MAJER il giorno 05/10/19 dalle ore 19.00. Iscrizone contattando gli organizzatori entro il 27/09/19: Gianni: 348 3631917 Roberto: 349 3671227 Il torneo si svolgerà al raggiungimento delle 8 squadre partecipanti La formula del torneo verrà comunicata nei giorni precedenti alla data della manifestazione. Premi per le prime 3 squadre classificate, che verranno decisi a seconda del numero di squadre iscritte. Vi aspettiamo numerosi per una serata in allegria!