Internazionale Condor Cup: torneo di calcio nel segno della solidarietà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Evento speciale per la società di S.Angelo International Condor Cup: i “Pulcini” di valore L'organizzazione di un nuovo evento polarizza l'attenzione del calcio giovanile trevigiano e mette in primo piano la Asd Condor presieduta dal dottor Walter Adamo.

Sabato 1 e domenica 2 giugno infatti la società rossoblù organizzerà l'International Condor Cup, torneo internazionale aperto alla categoria Pulcini del 2008 (se dilettanti) e 2009 (se appartenenti a società professionistiche). Si tratta certamente di un grosso sforzo organizzativo tenuto conto che questi ragazzini proverranno da club di grande prestigio non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Il direttore generale Adriano Mendicino è giustamente soddisfatto per il numero di squadre iscritte ed il loro valore che garantisce qualità: «Sulla nostra passerella sfileranno oltre 230 ragazzini capaci di un buon calcio in quanto legati a molti club professionistici italiani e a società sportive della nostra regione di spessore: oltre a due formazioni della Condor saranno in campo Liapiave, Union Pro, Polisportiva Indomita 21, Sport Visco, Union Graticolato, Zero Branco, Villorba Calcio, Treviso Academy ed Opitergina. Hanno già confermato la loro presenza anche i ragazzi di Tokio affiliati alla Scuola calcio dell'Inter. Contatto propiziato dalla conoscenza con il responsabile e allenatore Alessandro Zanato che è trevigiano». Il torneo si svilupperà in due giornate: sabato pomeriggio 1 giugno al campo di S. Angelo con inizio gare alle ore 15,30, si affronteranno 12 squadre (giocando tre partite di 20 minuti) per dare vita alla graduatoria che determinerà gli abbinamenti per partecipare poi alle finali di domenica, dalle 9.30 del mattino, con l'inedito gemellaggio tra la Condor e la Benetton Rugby, poiché le finali si disputeranno allo stadio di rugby di Monigo. Vi prenderanno parte d'ufficio, oltre alle 12 formazioni impegnate il giorno prima, anche Cittadella, Udinese e Padova oltre i ragazzi di Tokio.