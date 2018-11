Traffico intenso e rischio incidenti a pochi metri dalla scuola materna

Ore 8 del mattino di mercoledì 31 ottobre. Si verifica l'ennesimo incidente stradale, uno scontro tra autovetture, nel tratto d'uscita di via Bianchin, nel suo incrocio con via Terragliol.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Preganziol-Casier ma ormai è più che legittima e doverosa la preoccupazione di alcune mamme, che su tale questione si sono confrontate con i membri del comitato Preganziol Viva, esprimendo una seria apprensione. «Abbiamo invitato la polizia municiapale e l'amministrazione di Preganziol a farsi carico della loro, e nostra preoccupazione per una situazione che comporta un notevole rischio per la sicurezza e l'incolumità delle persone che, numerose, si trovano a percorrere quel tratto di strada in tali orari. Tutto ciò nella convinzione che conoscere e prevedere le situazioni di pericolo aiuti concretamente ad evitarne pericolose conseguenze - scrivono i membri del comitato - Chiediamo di valutare una soluzione diversa da quella attuale per la messa in sicurezza di quest'incrocio. Noi proponiamo delle possibili soluzioni: la presenza di un vigile urbano tra le 8.00 e le 9.00; e alle 16.00; orario in cui la presenza di persone e mezzi è particolarmente intensa, poiché mamme, papà o nonni (e quindi persone anziane..) accompagnano e ritirano i bambini alla scuola dell'infanzia "Arcobaleno". Altra possibile soluzione è valutare di rendere la strada in uscita da Via Bianchini a senso unico: si eviterebbe così l'incrocio di auto e mezzi in ingresso ed in uscita, in una strada stretta e che incrocia pure la pista ciclabile, rendendo oltremodo pericoloso il passaggio anche per i ciclisti, che non hanno una segnalazione che li inviti allo stop lungo la pista ciclabile. La sicurezza e l'incolumità sono un diritto per ogni cittadino ed un bene che chi ne è responsabile sul piano civile ha il dovere di difendere e farsene carico. Confidiamo che, chi di competenza, offra attenzione al problema e agisca fornendo una risoluzione quanto più sollecita possibile» concludono gli esponenti del comitato.