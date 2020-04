Top 5 Srl - The Best local Card lancia la campagna "Adotta un Ristorante" a sostegno dei ristoratori italiani. Acquistando un Coupon e Il Vostro contributo viene inviato alla struttura da Voi Adottata. Potrà usufruire del valore del coupon in tutti ristoranti convenzionati a partire dal 01/05/2020 fino al 30/12/2020. http://www.italian-events.it/