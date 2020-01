Animatori cercasi: il Parco degli Alberi Parlanti apre le selezioni per la stagione 2020

AAA ANIMATORI CERCASI 📯 Il Parco degli Alberi Parlanti è alla ricerca di nuovo personale da impiegare nelle proprie attività di edutainment per il periodo marzo-settembre. Nello specifico, cerchiamo animatori/animatrici per attività rivolte a scuole e famiglie che abbiano attitudine al contatto con i bambini e con il pubblico, oltre a competenze nell’ambito dell’animazione e dell’intrattenimento. ⏰E’ richiesta disponibilità a lavorare a turni non solo infrasettimanali, ma anche nei week end e nei giorni festivi. 📬 Se siete interessati, inviate il curriculum vitae a info.parco@alcuni.it all'attenzione di Daniela.