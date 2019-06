Laboratorio 2019: due settimane di campus insieme ai creativi di Gruppo Alcuni e a Leo da Vinci

Laboratorio 2019: due settimane di campus, dal 17 al 29 giugno, insieme ai creativi di Gruppo Alcuni e a Leo da Vinci, per allenare la creatività! Il campus Laboratorio 19 – che per due settimane (dal 17 al 28 giugno) troverà la sua collocazione tra l’Oratorio di Santa Maria del Rovere e il Teatro Sant’Anna, con qualche puntata anche al Parco degli Alberi Parlanti – è una “piccola città” nella quale 80 bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (prima elementare - seconda media frequentate), divisi in piccoli gruppi omogenei per età, si possono incontrare, giocare, scoprire le proprie emozioni, imparare a usare la propria creatività e tante altre cose ancora. Ad accompagnare i ragazzi in questa nuova avventura sarà il giovane Leo da Vinci in un campus unico, nei 500 anni dalla morte, che racconta la creatività e il genio di Leonardo da Vinci e che invita bambini e ragazzi a provare di seguirne le tracce. cercare la propria. Ma esiste un modo per essere creativi? Forse sì! Infatti esiste una ricetta (proprio come quella di una golosa torta) che permette a tutti di diventare geniali come Leonardo… o quasi. 1. sviluppare i sensi (cioè l’intelligenza sensoriale) 2. studiare l’arte della scienza (cioè l’emisfero destro e quindi l’Intelligenza Spaziale, l’Immaginazione, il Ritmo, il Colore e la Forma) 3. studiare la scienza dell’arte (cioè includere anche la nostra parte logica e razionale; dobbiamo osservare, memorizzare, studiare le relazioni e i meccanismi di ciò ci circonda) 4. convincersi che, in qualche modo, tutto è collegato a tutto, cioè convincersi che il nostro cervello è una macchina associativa dalle infinite capacità.

LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE saranno tutte tematizzate sulle 5 aree di interesse di Leo da Vinci: creativo - inventore - pittore - scienziato - scrittore, ogni laboratorio avrà lo stile dell’imparare divertendosi secondo i più aggiornati metodi di didattica e intrattenimento per ragazzi. • Libri e fumetti I ragazzi avranno la possibilità di scoprire diversi tipi di scrittura, partendo da quella speculare di Leonardo con un laboratorio creativo con scritture particolari grazie all’uso di foglie, frottage, scrittura con verdure o frutta. Si imparerà a costruire un libro partendo dalla carta riciclata e ci sarà il tempo per leggere libri e fumetti e di commentarli attraverso un videobox o attraverso una breve recensione scritta. • Cartoon & TV Il laboratorio – realizzato in collaborazione con la direzione di RAI Ragazzi – offre la possibilità di vedere i principali programmi per ragazzi (anche inediti) e di poterli commentare. I ragazzi scopriranno -in anteprima - qualche minuto della serie Leo da Vinci. • Spazio Scienza: Una serie di laboratori interattivi di carattere scientifico che affrontano diverse materie e temi…solo per aspiranti scienziati! • Giochi da tavolo sotto esame. I partecipanti potranno “testare” dei giochi da tavolo, conosciuti e ancora inediti, proposti da aziende leader del settore. • Giochi creativi: laboratorio pratico di costruzione giochi. I giovani potranno ideare nuovi giochi che verranno poi provati da tutti i ragazzi, al fine di scegliere quello più interessante. Giochi singoli Spazio attrezzato con giochi individuali. I LABORATORI SPECIALI • Educazione alla teatralità e comunicazione Gli incontri di educazione alla teatralità e comunicazione serviranno per fornire ai ragazzi strumenti che possano aiutarli nell’ottenere fiducia in loro stessi, superare le timidezze, e imparare a valorizzare le proprie doti, il tutto ovviamente sempre con il comune denominatore del divertimento. • Cartoni animati Il laboratorio offrirà la fantastica occasione scoprire come si realizzano i cartoni animati, provando a realizzare il loro storyboard. • Emozioni Con un gruppo di ragazzi creeremo un breve filmato che esponga un problema che i ragazzi possono trovarsi ad affrontare. Il laboratorio si prefigge lo scopo di sviluppare le emozioni e lo sviluppo delle relazioni tra i ragazzi. • Musica I ragazzi proveranno a eseguire un pezzo solo con strumenti a percussioni inventati. • Creatività L’obiettivo è curare un percorso sulla creatività da presentare ai ragazzi. Lavoreremo sulle intuizioni, sul divertimento nella ricerca, sulla possibilità di individuare diverse soluzioni rispetto a un problema, evitando le abitudini, sviluppando la capacità di ascoltare e quella di combinare dati apparentemente incompatibili, e di uscire agli schemi. • BeeBot & Coding: il pensiero computazionale e di robotica educativa Il progetto si propone di avvicinare i più piccoli alle logiche della programmazione (coding) attraverso giochi ed esperienze pratiche. Per i ragazzi più grandi saranno sviluppati dei programmi con dispositivi più complessi che sfruttano le modalità di ragionamento logico. • Animali Conoscere il linguaggio degli animali, avere il giusto approccio con i nostri amici a quattro zampe, poter godere del loro affetto infinito: questo e molto altro ancora potranno sperimentare i bambini, accompagnati da esperti del settore. • Sport e giochi di gruppo I partecipanti proveranno giochi poco noti o poco praticati (baseball, cricket, ecc.) con sfide tra i gruppi. • Giornalismo e social report Il laboratorio ha lo scopo di seguire e far commentare ai ragazzi le attività in corso al Campus e saranno accompagnati nella scrittura di brevi articoli, scattare delle foto e aggiornare lo storytelling del campus nei social. • Premio Ciak Ai ragazzi verrà presenta una selezione dei cortometraggi realizzati nell'ambito della XXX edizione di “Ciak Junior” e realizzeranno dei “video commenti ai film”, assegnando al miglior cortometraggio il premio “Ciak Junior Laboratorio 19”. “Da grande voglio fare..” i bambini intervistano gli adulti! I ragazzi avranno la possibilità di incontrare i creativi di Gruppo Alcuni e altri professionisti (chiediamo agli adulti interessati di farsi avanti) e di chiedere loro curiosità sul proprio lavoro. Un’attività di orientamento e formazione al futuro, divertente dove le domande saranno fatte dai ragazzi e agli adulti il compito di rispondere. Uscite settimanali Ogni settimana il Campus si trasferirà anche al Parco degli Alberi Parlanti per dei momenti di avventura tra gli alberi secolari di uno dei polmoni verdi di Treviso. Gran Galà Laboratorio 2019 Venerdì 29 giugno un momento di condivisione con i genitori con il racconto di 15 giorni di campus da parte dei ragazzi e altre sorprese. Il campus su Leonardo da Vinci sarà un’esperienza di edutaiment che non si conclude al termine del laboratorio ma che può continuare nel tempo grazie ai diversi input forniti dagli operatori. Per informazioni visita il sito www.teatrosantanna.it – teatro@alcuni.it - 0422421142