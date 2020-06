Aspettando la cassa integrazione

Una mamma può affrontare tutto, ma arrivi al punto in cui scarseggia ogni iniziativa, sei qui a controllare il conto per vedere l’addebito della cassa integrazione che già sai sarà poco, ma darai da mangiare a tuo figlio, ti stendi la sera ma non dormi le bollette corrono e il cibo scarseggia, fai domande, chiedi aiuti ma non arriva niente , vendi tutto ciò che puoi , ma poi non hai più niente da vendere ! Pensi organizzo una colletta per aiutarmi, perdendo la poca dignità che ti è rimasta ! Ma niente ...., le bollette corrono pensi ..... ti staccheranno tutto .....ma in qualche maniera c’è la farai! Si ma come? Speri che arrivi un altra sera per dormire, sai che non dormirai ........ma così arriverà un altro giorno e tu potrai ripensare a come fare ! Io a volte mi vergogno ma a vergognarsi dovrebbe essere qualcun’altro!

Serena