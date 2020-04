Treviso Cilindri Storici, ecco i motociclisti volontari

In base al decreto emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – DPCM 10 aprile 2020 – e come poi annunciato dal comitato FMI (Federazione Motociclistica Italiana), continueranno ad essere prese, fino al 3 maggio, delle misure precauzionali riguardo sospensione di manifestazioni di ogni genere o disciplina motociclistica. E proprio in questo periodo di pandemia, causato dal Covid-19, restare a casa è la miglior cura che si possa fare, per se stessi ma in primis per gli altri. Per questo è stato ben pensato di creare un Volontariato Motociclistico, nato dall'Unità di Crisi FMI, istituita proprio per l’emergenza Covid-19, una rete di volontari su tutto il territorio nazionale, aiutando in questo modo le persone più in difficoltà, per la consegna di farmaci a domicilio. Proprio in base a questa richiesta, il Moto Club TREVISO CILINDRI STORICI ha deciso fin da subito di entrar a far parte di questa rete di volontari, in sella alle proprio moto, invitando tutti i cari amici, a prendere in considerazione questa importante iniziativa, cliccando sul link per dare la propria disponibilità. Grazie anche alla protezione civile ed il corpo degli Alpini, che stanno collaborando in modo eccelso su tutto il territorio Veneto, ed a tutti i volontari e non, chiamati per sconfiggere questo nemico invisibile.