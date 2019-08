Daniela Marcon e il Cavalier Massimo Gomiero, 50 anni insieme: nozze d’oro!

Oggi è un giorno di festa e i protagonisti sono Daniela e Massimo Gomiero! Cinquant’anni di matrimonio si festeggiano non solo per l’amore forte che vi tiene uniti ma anche per la pazienza, lo spirito di sacrificio, la dedizione verso il lavoro e la famiglia che vi hanno contraddistinto in questo cammino insieme. Dopo 50 anni avete conservato la stessa passione, lo stesso amore e lo stesso rispetto. Questo è quello che si chiama vero amore. Auguri di buon anniversario e cinquantesimo di matrimonio. Che la Vostra unione sia di esempio per tutti noi!