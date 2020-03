Delitti al buio: ecco il crowdfunding per “Audiospettacoli con delitto”

La compagnia Inchiostro Storytelling - www.cirqo.it, da anni impegnata nelle famose cene con delitto in giro per l’Italia, ha pensato anche a chi una storia può solo ascoltarla e non vederla (soprattutto in questo periodo così difficile). “Abbiamo ricevuto – ha dichiarato Letizia Putrone, titolare dell’agenzia ASPP ITALIA – numerose sollecitazioni a riguardo. Sono molte infatti le persone che non possono godere di uno spettacolo, così abbiamo raccolto i nostri racconti e li abbiamo preparati per essere tradotti in audio storie o meglio ancora in audio spettacoli; infatti non ci limiteremo soltanto a leggerli, ma li interpreteremo come fossimo su un palco, per dare agli ascoltatori la sensazione di essere li con noi. Lo scopo di questo progetto editoriale è quello di aprire a tutti la possibilità di godere di uno spettacolo e di giocare con gli attori. Per questo chiediamo a chi può una partecipazione con un piccolo contributo. Basterà collegarsi alla nostra pagina Facebook (quella dedicata al progetto è Facebook: Delitti al Buio audiostorie per ciechi ed ipovedenti - Crowdfunding), lì troverete anche i dettagli del progetto. Per poter realizzare questo lavoro, - ha continuato Letizia Putrone - ci siamo rivolti alla più importante agenzia italiana www.produzionidalbasso.com di settore che ogni anno finanzia le migliori start-up dando la possibilità a chi ha idee, ma soprattutto ai fruitori delle stesse di realizzare dei veri e propri sogni. Dunque, la sfida è lanciata! La nuova Signora in Giallo o il nuovo Colombo potrebbero presto essere superati da un nuovo personaggio.