Elliott Erwitt: i cani sono come gli umani, solo con più capelli…

Questo è il titolo della mostra a cui ho partecipato, dedicato ad una delle figure più importanti del mondo della fotografia contemporanea, Elliott Erwitt, nonché membro della più nota agenzia Magnum Photos. Una di quelle mostre dove è possibile approfondire tematiche e diffondere la conoscenza di un mondo che possa ancora insegnarci e stupirci, in base alla realtà che ci circonda. Un percorso formativo dove è stato possibile visionare alcuni dei lavori di questo maestro della fotografia ed in particolar modo del mondo dei cani come tra i soggetti più amati dal fotografo stesso. Fotografie caratterizzate dallo stile bianco e nero, sua peculiarità e dal suo filtro ironico sulla realtà che parte dagli anni Quaranta fino ai tempi nostri. Proprio come scrive Erwitt “Per i miei scatti personali non uso il colore… ho già una vita abbastanza complicata, quindi mi limito al bianco e nero…”.