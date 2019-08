Nella settimana dopo Ferragosto scomparsi nel nulla due gatti di famiglie diverse in via san Giovanni bosco a San Pelajo. Le famiglie stanno cercando gli animali anche tramite Pet Detective in quanto di loro non c'è traccia più traccia da una settimana. Già avvisata l'Enpa che si è attivata per la ricerca nei social. Sembra comunque molto strano che siamo spariti entrambi. Non si erano mai allontanati da casa. Le famiglie li cercano disperatamente.