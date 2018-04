Addio a Guido Marini: col suo Landini ha dissodato le campagne attorno a Treviso

TREVISO Si è svolto giovedì pomeriggio 5 marzo, nella chiesa di Sant’Angelo sul Sile il funerale di Guido Marini, nato nel 1934. Grande la partecipazione degli abitanti delle aree agricole di Sant’Angelo, Canizzano e dintorni, che con Guido hanno detto addio a uno dei pionieri della motorizzazione agricola negli anni duri dell’immediato dopoguerra. Giovanissimo, a bordo del Landini 45 CV, ha arato terreni che fino ad allora avevano conosciuto solo il lento passaggio dei buoi, portando in superficie terreno vergine che mai prima aveva visto la luce. Ore e ore a bordo del trattore, con il tam tam tam del “testa calda” che non sembrava aver mai fine e che d’estate risuonava nella notte venendo udito anche a grande distanza. Una lunga malattia ha stroncato la forte fibra di Guido, ma chi affollava la chiesa e il sagrato in riva al Sile conserverà per sempre il ricordo del giovane, alto e aitante, che - con andatura spavalda -entrava nel cortile delle case coloniche. Con lui arrivava il progresso.