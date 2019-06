Al via la prima Master Class in "Anti-Money Laundering (AML)”

Banca Finint organizza la prima edizione della Master Class in "Anti-Money Laundering (AML)" riservata a laureandi, neolaureati e professional con formazione in materie giuridiche ed economiche. La Master Class, che prevede un'indennità di frequenza, si svolgerà nella sede di Banca Finint, a Conegliano, dal 3 al 17 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle ore 14.00. Obiettivo della Master Class è affrontare i temi relativi all’applicazione della normativa antiriciclaggio, analizzare gli aspetti connessi al riciclaggio e di introdurre i corsisti alla gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Il sistema dei controlli interni, il framework della normativa antiriciclaggio, l’approccio risk based per la misurazione del rischio AML, la funzione AML e gli adempimenti AML: questi i capisaldi di un percorso formativo che permetterà di conoscere e approcciare all’applicazione dei temi antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ai corsisti ritenuti idonei e più meritevoli verrà proposto un contratto di lavoro. Per info e iscrizioni https://www.bancafinint.com/it/chi-siamo/master-class.php