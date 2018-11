A Treviso "La mela solidale 2018"

Quasi 90 comuni coinvolti, oltre 200 frazioni, più del quadruplo i volontari a distribuire migliaia di cassette di mele provenienti da coltura biodinamica; il tutto nell'ambito dell'iniziativa "Frutto di un sostegno sociale" divenuta ormai parte integrante della "giornata provinciale della disabilità" che si tiene annualmente la seconda domenica di novembre. Partita nel 2001 quando un gruppo di genitori di ragazzi disabili aderenti alla Fondazione Il Nostro Domani, la onlus nata nel 1998 grazie a monsignor Fernando Pavanello, incontra il Consorzio Pro Loco del Quartier del Piave con l'obiettivo di raccogliere fondi per costruire case-alloggio che possano ospitare persone disabili non estraniandole dai loro luoghi di residenza. Quel piccolo seme negli anni ha fruttificato in abbondanza se si pensa che si partì con una ventina di associazioni aderenti per arrivare alle oltre 150 attuali. Le case costruite sono a Cavriè, Breda, Preganziol, Vidor, Volpago e si sta provvedendo in quel di Lutrano : sono una risposta concreta per chi non può restare in famiglia o per chi quella famiglia non ce l'ha più. Domenica la generosità non è davvero mancata e queste mele che, come dice il proverbio, levano il medico di torno se consumate una al giorno , con un'intera cassetta serviranno a costruire un'altra casetta. La fila di chi attende , lo sanno bene quelli della Fondazione Il Nostro Domani, è drammaticamente assai lunga ed aumenta di giorno in giorno senza far notizia perchè , basti pensare all'esternazione recente del portavoce di palazzo Chigi sui down, la disabilità è ancora argomento marginale se non addirittura da barzelletta. Domenica la Marca Trevigiana ha invece concretamente dimostrato il contrario.