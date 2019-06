A Treviso la quarta edizione di “Non è magia, è solo strategia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 13 Giugno alle ore 18:30 si terrà presso la Chiesa di San Teonisto di Treviso, luogo suggestivo e di cultura, patrimonio della Fondazione Benetton Studi Ricerche e restaurato dall’architetto Tobia Scarpa, la quarta edizione di “Non è magia, è solo strategia!”.

L’evento, organizzato dallo storico studio trevigiano Imago Design, è un appuntamento annuale dedicato alla strategia d’impresa. Un momento di dialogo e di condivisione dove personalità di grande rilievo del panorama imprenditoriale italiano raccontano le loro aziende attraverso la lente della visione strategica. Esperienze di successo che diventano spunti di riflessione e nuove idee per tutti gli imprenditori e i manager che vogliono capire che cosa significhi dotarsi di una strategia d’impresa. I relatori di quest’anno saranno: Antonella Nonino, responsabile della Comunicazione Istituzionale della Nonino Distillatori e referente per il Premio Internazionale Nonino; Walter Bertin, A.D. e fondatore di Labomar; Bruno Barel, avvocato e fondatore dello studio legale BM&A; Marina Salamon, imprenditrice e Presidente di Altana, Connexia e Doxa; Joseph Ricciardelli, CEO di CMS e fondatore di The Human Factory e Francesco Borioli, Co-founder di Infermentum. Gli speaker si alterneranno per raccontare ciascuno la storia della propria azienda e la propria visione strategica coadiuvati sul palco dallo storyteller Andrea Bettini. Non è magia, è solo strategia! è pensato per tutti gli imprenditori e i manager responsabili d’azienda che vogliono capire cosa significhi possedere una visione strategica e perché è fondamentale per fare impresa. L’evento è gratuito e parte del ricavato raccolto dai partner dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Le 5 Vie di Giorgio, costituita in seguito alla scomparsa del giovane e promettente imprenditore padovano Giorgio Agostini, la cui mission e quella di promuovere e sostenere un percorso quotidiano di “ben-essere”, inteso come ricerca e individuazione di scelte e stili di vita che portino ciascun individuo alla consapevolezza della propria identità.