Treviso-Ostiglia, l'ultimo Miglio dal guado al...guano

TREVISO Affatto terminato, i termini di consegna vengono continuamente posticipati, l'Ultimo Miglio dell'Ostiglia è già preso d'assalto da centinaia d'escursionisti che, chiudendo app, link, blog e post creati dalla marea di buontemponi del web che lo danno finito e fruibile da mesi, hanno imparato a zigzagare tra i suoi monconi e le strade comunali del mio quartiere, San Giuseppe, per cercare poi, andando a naso visto che di cartelli segnaletici manco l'ombra , l'imbocco della Restera e l'itinerario che porta al mare . Il tratto che va da Strada dell'Aeroporto alla Dogana offre pure, all'altezza del tunnel Po, un'inaspettato, rinfrescante fuoriprogramma : un guado stile "Camel Trophy" generato dalla mancanza, incredibile, di un adeguato scolo dell'acqua piovana che ristagna allegra anche a distanza di giorni dalle precipitazioni. Se l'Ultimo Miglio è ancora lungi dall'essere terminato, a risultare perennemente pronti e costantemente rinnovati sono gli stand's degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi, posti strategicamente nei punti di maggior interesse. Un colorato, olezzante spettacolo offerto al turista, una sorta di "duty free shop" per amatori del trash che ogni volta mi lascia allibito ed incazzato. Stavolta gli articoli in esposizione spaziano dagli immancabili elettrodomestici ad articoli di giardinaggio, siamo nella stagione perfetta, a kit da viaggio, trolley, scarpe, biancheria varia, ad oggettistica d'arredo come portaombrelli di rame lavorati a sbalzo e piantane d'antan. Per finire con le immancabili borse di plastica piene di avanzi, anche se si potrebbero, visto il luogo, chiamare più simpaticamente "street food".

Vittore Trabucco