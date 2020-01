Treviso Ostiglia ultimo miglio: le nuove piantumazioni dell'Epifania

"L'Epifania tutte le feste porta via" recita il detto popolare. Non tutte in verità perchè quelle degli EVI, gli "Eco Vandali Insulsi", continuano allegramente. Ecco come hanno festeggiato lungo il tratto di Ultimo Miglio che attraversa l'area dell'ecocentro cittadino, uno.purtroppo, dei loro " luoghi del cuore ".

Siccome lamentavo il silenzio tombale calato dopo il promesso ripristino delle essenze arboree, circa 200, rase al suolo nello scellerato sfalcio del luglio scorso che ha desertificato un lato del sedime che sta tra i 2 tunnel , il Po ed il Serenissima , posti lungo il percorso, devono avermi preso alla lettera provvedendo da par loro. Ed ecco la novella "piantumazione" apparsa agli escursionisti: trattasi di un bell'esemplare di "ciclo arborescens ferruginosa", una primizia, tra le pianticelle di roverelle, cornioli, carpini ed aceri messi a dimora "alla viva il parroco" nel dicembre scorso. Di certo non era questo che intendevo....e che ancora aspetto!

Vittore Trabucco