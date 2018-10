Il maltempo colpisce anche la Treviso-Ostiglia

La forte ondata di maltempo che ha investito Treviso e la marca non ha risparmiato l'Ultimo Miglio dell'Ostiglia. Le fortissime raffiche di vento della notte scorsa hanno abbattuto parte dei carpini appena piantumati nel tratto che va dal tunnel Po al Serenissima. Allagato ,ancora una volta, il primo dei due. All'inizio del tratto , in strada dell'Aeroporto , uno dei due noci centenari che accolgono a mò di Scilla e Cariddi chi ,dal vecchio casello, s'incammina verso la città, , ha visto parte dei suoi grossi rami cedere schiantandosi , fortunatamente senza danni a cose o persone..Oltre ad una coltre di ramaglie di varie dimensioni sono stati sradicati poi ,nella parte che va verso via dei Brilli ed il comune di Quinto ,altri alberi ad ostruire in più punti il percorso. Pronto, nonostante la pioggia incessante , ripresa in queste ore dopo un brevissimo rasserenamento, l'intervento di ripristino della percorribilità da parte del volontario che sin dall' apertura, anno 2015, cura con dedizione questo pezzo della " Strada del Respiro".

Vittore Trabucco