Treviso-Ostiglia, ultimo miglio: si realizza la passerella "Paludetti"

San Giuseppe. Iniziati stamane ,con l'arrivo dei vari pezzi che andranno a comporla (longheroni, traverse, griglie) i lavori per la realizzazione della passerella "Paludetti" che consentirà ai percorritori dell'Ultimo Miglio della ciclopedonale TV/Ostiglia di scavalcare in tutta tranquillità la via comunale omonima, raccordando così il pezzo di percorso che dal tunnel Serenissima porta verso la stazioncina di Santi Quaranta, il "traguardo" dell'Ultimo Miglio. Il manufatto ricorderà , nel disegno della sua struttura, i vecchi ponti ferroviari in ferro e sarà lungo poco meno di 40 metri. L'area interessata dal cantiere, a ridosso di una recente lottizzazione, preclusa al traffico ed alla sosta sin da lunedì , rimarrà così sino alle ore 18 del 7 dicembre prossimo come si vede dai cartelli apposti. E' arrivato anche , finalmente, il materiale per il rifacimento della recinzione che delimita l'adiacente ferrovia, distrutta per diversi metri da anni di appropriazioni abusive che hanno caratterizzato questo tratto sino a ridosso del sottopasso Eden limitrofo alla stazioncina di Santi Quaranta. E' questo indubbiamente un passo decisivo che ci consente, dopo mesi d'apprensione circa le sorti dell'intero progetto, di sperare in una scossa salutare ed in un' altrettanto benefica accelerata nei lavori che, val la pena ricordarlo ancora, hanno ad oggi accumulato un ritardo sui tempi previsti per la consegna di ben 1 anno, 7 mesi e 15 giorni !!

Vittore Trabucco