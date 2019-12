Treviso-Ostiglia, Buon Natale dagli artigiani dell'inciviltà!

E' un largo fossato che raccoglie le acque meteoriche e delle sorgive della parte nord del quartiere di San Giuseppe per poi, attraverso un lungo e capiente tratto tombinato, sottopassare la Noalese e sbucare nel Sile ricevendo nel suo percorso anche quelle degli altri fossati minori che costeggiano, marcandone i confini di proprietà, i campi attorno all'area dell'ecocentro e della dogana. Oggetto da tempo, purtroppo, delle attenzioni" degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi la cui solerte alacrità nel lordare l'ambiente in cui, ironia della sorte, vivono pure loro è pari solo all'arrogante brutalità con cui se ne infischiano non solo delle leggi in materia, tanto sanno di rimanere impuniti, quanto del più elementare senso civico, concetto del tutto estraneo al loro sentire, è diventato, con gli ultimi "ritocchi" un coloratissimo tappeto lungo alcune decine di metri che ha riempito il suo alveo ostruendo pure l'ingresso del tratto tombinato . Una sorta di albero di Natale disteso fatto di vestiario, calzature, giocattoli, elettrodomestici, tutto quello che la spiccata fantasia fa frullare nella testa di questi delinquenti e che impedisce all'acqua di defluire regolarmente. Grande la loro perizia e l'abnegazione dimostrate, degne di migliori cause,che risultano ben visibili dai percorritori dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia tanto da far loro dire, parafrasando un celebre slogan pubblicitario: immondizie a volontà, ecco gli artigiani dell'inciviltà!

Vittore Trabucco