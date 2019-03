Treviso Ostiglia - Ultimo Miglio: domenica 17 marzo arriva l'open day

I brusii della scorsa settimana sono diventate le voci, insistite, di questa. Manca certo l'ufficialità del consueto comunicato-stampa col numero di protocollo stampigliato in calce ma pare proprio deciso: l'Ultimo Miglio della ciclopedonale TV/Ostiglia verrà aperto domenica 17 marzo. Quindi tra una settimana. Per chi, come il sottoscritto, ha vissuto quest'opera in tutte le sue vicissitudini sin dal 2015, anno d'inaugurazione del sinora unico tratto in territorio comunale, quello cioè che da via dei Brilli, confine tra Quinto di Treviso ed il capoluogo, arriva in strada dell'Aeroporto nella contrada Moncia del quartiere di San Giuseppe, qualche dubbio, alla San Tommaso, resta .Proprio in virtù del ritardo, impressionante nella terra del "pancia a terra ed avanti tutta", che in quel giorno andrà a tagliare il traguardo dei 563 giorni dalla data prevista di consegna e per quello che ancora c'è da fare, davvero impossibile ,ma potrei essere smentito, anzi lo vorrei, da realizzare in questi restanti 7 giorni. A cominciare da tutta la segnaletica, orizzontale e verticale, alla messa in sicurezza delle intersezioni viarie, alle palizzate lignee anti-auto per finire all'illuminazione ed alle telecamere di sicurezza, tutto dettagliato al bullone nel progetto davvero splendido per l'attenzione agli aspetti storico-ambientali dell'architetto Gennaro Memmoli e dell'ingegner Ubaldo Fanton.Non ultima la piantumazione delle previste essenze arboree a completare quel bosco lineare, peculiarità del percorso che lo fa chiamare non a caso "strada del Respiro". 17 Marzo dunque e vediamo se, per una volta, saranno puntuali.