Treviso-Ostiglia, ultimo miglio: è ufficiale, si apre

"Stiamo attendendo la disponibilità del Governatore Zaia ma i primi giorni di aprile anche l'ultimo tratto sarà aperto..." Queste le parole di Enrico Specchio, Responsabile Unico del Progetto Green Tour verde in movimento, di cui l'Ultimo Miglio è parte integrante. Lungo i 2.7 chilometri del tracciato si stanno ultimando i lavori ma già il colpo d'occhio è davvero speciale, soprattutto nell'area dogana dove l'anfiteatro creato dalle due bretelle che si staccano da viale della Serenissima è stato ridisegnato in modo davvero riuscito con la piantumazione di circa 200 essenze arboree tra carpini, allori, berberis, pyracantha e cercis siliquastrum che vanno a ricreare quel "bosco lineare", una delle peculiarità del tratto trevigiano tanto da chiamare l'ex ferrovia "Strada del Respiro". A ciò s'aggiungano le palizzate in acciaio corten, materiale che, grazia alla sua struttura si autoprotegge dagli agenti atmosferici risultando praticamente eterno. Una scelta indovinata se si pensa allo stato in cui versano le palizzate in legno montate negli altri tratti della ciclopedonale e che, a pochi anni di distanza dalla messa in loco versano in condizioni pietose se non addirittura marcite e scomparse. Nel punto più critico dell'Ultimo Miglio situato proprio all'inizio, cioè l'intersezione di strada dell'Aeroporto, oltre alla segnaletica messa in queste ore si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'attraversamento visto che la strada in questione, collegamento diretto tra le statali Noalese e Castellana è da tempo un personale autodromo per gli sconsiderati emuli di Hamilton e soci tanto che i residenti hanno più volte chiesto all'Amministrazione, anche attraverso una petizione, un'intervento urgente e mirato. Ora più che mai necessario vista l'apertura dell'Ultimo Miglio che, come sta succedendo sin dall'apertura del tratto che dalla vecchia stazione di Quinto arriva qui, convoglierà migliaia di cicloturisti e semplici escursionisti lungo questa meraviglia naturale a due passi dal centro di Treviso.

Vittore Trabucco