Treviso/Ostiglia, Ultimo Miglio: uno stop sconcertante

San Giuseppe, Ultimo Miglio dell'Ostiglia in zona Cerd, uno dei "luoghi del cuore" degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi. Una 2 giorni all'inizio di questa settimana con squadre di operatori e mezzi al seguito aveva fatto ben sperare in una bonifica totale della zona dopo mesi di totale disinteresse nonostante le numerose documentate segnalazioni.L'ultimo intervento era infatti del luglio scorso ad opera di un'ottantina di bravissimi ragazzi che avevano deciso d'impiegare parte delle loro vacanze a favore della collettività in un'opera di salvaguardia e ripristino ambientale. La bonifica invece si è arrestata, inspiegabilmente, lasciando interdetti quanti, il sottoscritto in primis, percorrono abitualmente questo splendido tratto della ciclopedonale e si trovano ancora ad ammirare uno spettacolo di degrado che s'auguravano di tutto cuore fosse stato finalmente eliminato. Perchè questo stop? Perchè lasciare inopinatamente a metà il lavoro? Le foto che allego documentano quanto materiale sia stato, diciamo così, "dimenticato". E sì che non è affatto nascosto nè versato successivamente alle 2 giornate di pulizia, anzi!, molti di questi rifiuti si possono considerare "d'annata" vista la loro vetustà di giacenza in loco, come quello scheletro di bici preda dei rovi che, Madre Natura è sempre pietosa nei nostri confronti, lo stanno amorevolmente ricoprendo. Il sindaco di Treviso aveva voluto nei giorni scorsi sottolineare, giustamente, quanto fatto, mostrando il prima ed il dopo delle zone su cui si intervenne, invitando noi cittadini a segnalare sempre attraverso "canali ufficiali". Siccome considero , magari sbagliando, la stampa un "canale ufficiale" raccolgo volentieri l'invito e gli chiedo il perchè di questo intervento a metà in un luogo, come ho più volte sottolineato, speciale visto che a percorrerlo, e quindi a vedere quest'inaccettabile panorama, sono centinaia di turisti oltre a noi trevigiani. Avremo risposta?