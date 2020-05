Treviso-Ostiglia, volpi di nuovo in azione ed è strage di galline

E' il 4° attacco dall'inizio dell'anno e sempre micidiale tanto da declassare i tanto celebrati Navvy Seals a semplici dilettanti. La zona, evidentemente ritenuta allettante e, soprattutto, sicura è quella dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia nel quartiere di San Giuseppe. Le vittime, che pure abbozzano una reazione tanto scomposta quanto inutile sono le galline dei vari pollai casalinghi, da sempre il modo più ecologico ed economicamente conveniente per eliminare gli scarti alimentari familiari avendo in cambio gustose uova ed altrettanto succulenta carne. La sorpresa, assai amara, sempre al mattino quando si va al pollaio per alimentare gli avicoli ed eventualemente ritirare qualche uovo rimasto dal giorno prima. Infatti queste micidiali cacciatrici dal bel pelo fulvo si muovono sempre col favore delle tenebre con fulminee azioni stragiste da commandos per eclissarsi con il capo prescelto, di solito il più "in carne" lasciando tutti gli altri sul terreno, morti. Raccogliendo le testimonianze di alcuni agricoltori che s'erano attardati nei campi e le hanno incrociate si tratta di almeno 2 esemplari che hanno pure figliato ed i cui cuccioli, ormai svezzati, pare accompagnino ora le madri nelle scorribande notturne. Sono anche state avvertite le guardie venatorie provinciali ma il senso d'impotenza è davvero grande essendo le volpi animali protetti che non possono essere catturate o uccise in alcun modo. Non resta che eliminare le carcasse delle povere bestiole lasciando passare un congruo tempo di stasi prima di ripristinare il pollaio sperando che, non trovanfo più nulla di appetibile, le volpi abbiano cambiato zona definitivamente.

Vittore Trabucco