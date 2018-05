Primo maggio a San Giuseppe, sfilano le bergamasche

TREVISO Transitate per le strade del quartiere ai primi di marzo sono tornate stamane, 1 Maggio a sfilare in corteo, il passo deciso, lo sguardo fiero, la voce possente a far uscire di casa quanti ancora, collo sbadiglio sul tazzone del cappuccino , aspettavano i fagottini a scaldare nel microonde. Erano le Bergamasche, la più grande razza di pecore al mondo, 110 kg l'ariete, 80-90 la femmina, dall' ottima carne per un'altezza al garrese di oltre 90cm, riunite in un nutrito gregge di circa 900 capi alla guida del giovane Davide, pastore trentino coadiuvato da Mentor e Afrim albanesi del Kossovo in trasferta giusto per il periodo, che sta volgendo al termine, della transumanza dai pascoli in quota alle campagne della pianura. Di poche parole questi giovani, ciarliere senza tregua le "ragazze" a raccontare del loro lavoro di custodi preziose dell'ambiente che mantengono pulito e sano brucando e svellendo la cotica invernale dei campi e la prima crescita del manto erboso ricco di infestanti così da preparare a puntino i terreni alle colture di stagione. Una gioia vederle sfilare compatte ed orgogliose , lavoratrici instancabili a cui, noi cittadini vezzosi e viziati dovremmo essere sinceramente grati anche per le tante delizie che ci regalano, dal latte, prezioso per l'acido linoleico di cui è ricco, ai formaggi , leggeri e squisiti, alla lana che stiamo riscoprendo non solo come fiibra tessile ma anche come elemento particolare per la bioedilizia. Il corteo, ammassatosi per una pausa in uno dei campi del quartiere resterà ancora per qualche settimana nelle campagne limotrofe per poi riprendere la strada dei monti.

Vittore Trabucco