San Giuseppe, un incrocio finalmente sicuro

Stanno terminando i lavori che ridisegnano l'incrocio tra Strada di Boiago e Strada dell'Aeroporto per aumentarne la sicurezza stante il notevole volume di traffico che interessa le due arterie, la prima essendo il quotidiano bypass della statale Noalese e la seconda la traversa che connette la stessa Noalese alla Castellana. L'opera va a rispondere alle sollecitazioni dei residenti sfociate in una petizione, presentata già alla precedente amministrazione e riproposta all'attuale. La cordonata oblunga al centro dell'incrocio e quella ai bordi eviteranno pericolosi "tagli alla cieca" da parte di automobilisti scriteriati, causa di incidenti ed di continui attacchi alle coronarie per chi si trova all'improvviso a dover sterzare per evitare un frontale grazie alla guida delinquenziale di quelli che , in auto, s'occupano di tutto meno che della strada che stanno percorrendo. Comportamenti stigmatizzati giustamente dal sindaco Mario Conte nella seduta del Consiglio Comunale dell'altro giorno perchè, cosa affatto secondaria, costano all'amministrazione migliaia di euro che potrebbero essere più opportunamente impiegati. Ora i residenti della zona attendono anche, come richiesto, la messa in sicurezza di strada dell'Aeroporto, divenuta purtroppo un vero autodromo in barba a limiti e divieti, Addirittura c'è chi la usa come personale pista di collaudo dei bolidi che elabora come professione incurante dei bimbi dell'asilo nido e di chi si reca nei negozi della zona o al capitello situato proprio nei pressi dell'incrocio. Restano infatti nella memoria le immagini da brivido che la foto ha immortalato.

Vittore Trabucco