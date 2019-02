Il sindaco Conte saluta l'ultracentenaria Argia

Una sorpresa che l'ha commossa la visita del sindaco di Treviso, Mario Conte, accompagnato dal consigliere Antonio Dotto, venuti a portare i saluti e gli auguri della città a lei, Argia Granello in Colusso, l'ultracentenaria di San Giuseppe, 103 primavere!, con un regalo, come in ogni compleanno che si rispetti : una rosa d'argento dal lungo stelo, come la sua lunga vita e dai petali appena appena dischiusi a voler trattenere tutti i ricordi , le gioie ed i dolori di chi ha attraversato ben due guerre mondiali perdendo il proprio marito Domenico dopo pochi anni dal matrimonio. Lei ha ringraziato abbracciando come un figlio il sindaco - varda che bel ch'el zè el me fiòl!- ha esclamato rivolta agli astanti, familiari e vicini di casa venuti per un saluto ed ha poi invitato tutti in cucina dove aveva dato disposizioni di preparare le sue famose e gustososissime frittelle la cui ricetta custodisce gelosamente. Un brindisi , anche alle delizie sulla tavola , ad Argia ed agli altri centenari di Treviso e provincia che sono davvero un bel gruppetto, tra l'altro in larghissima maggioranza declinato al femminile.