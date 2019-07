Divieto di circolazione ai camion in via Pasteur: zero controlli, residenti in rivolta

Salve, abito in via Pasteur e nonostante il cartello di divieto di circolazione per mezzi pesanti ogni giorno passano TIR, nelle ore di punta e' uno ogni 2 minuti. Ho chiamato i vigili, hanno detto che ogni tanto controllano... Mai visti. Proprio di qui e' passato quel camion della ditta Guadagnin che ha perso il carico a Lughignano .Oltretutto questa non e' una via adatta ai TIR, stretta e piena di curve, per girare in questa via dalla chiesa di Sant'Antonino i camionisti devono aspettare che non ci siano auto, con molto spesso automobilisti in coda che suonano e piccoli incidenti.

Lettera firmata