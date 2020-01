Treviso-Ostiglia, buttata una sbrilluccicante "coperta" natalizia

Una luccicante coperta di palline rosse ed argentee oltre un centinaio, nuovissime ed in perfette condizioni, con stelle e cuoricini che addobbavano qualche abete natalizio o le stanze di casa , passate le feste, sono state gettate in quell'avvilente discarica che è il povero fossato che fa da confine ai coltivi lungo l'area dogana-ecocentro a ridosso dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia..Giudicate evidentemente obsolete e demodèe, quindi affatto degne di recupero per i prossimi natali. Pensare che ho appena riposto con cura il mio alberello, classe 1958, regalo dei miei genitori ed avvolto, una per una, con la carta di giornale che ha anche lei i suoi bei annetti, 1965 si vede ancora in calce ad alcuni pezzetti e mai mi sognerei di gettar via tutto! Invece è' l'ultima impresa degli EVI, gli Eco Vandali Insulsi che qui imperversano da tanto tempo allegri ed impuniti e, proprio per questo, arrogantemente sfrontati. Ambiente deficiente? Sì, altro che rispetto e salvaguardia! Basti dire che, a fianco di questa "coperta natalizia" c'è pure una bella bombola di gas, affatto esausta visto l'odore che emana, buttata anch'essa senza ritegno e senza remora alcuna. Per tacere di tutto il resto che giace, stratificato dai continui versamenti, da mesi. Se volessimo misurare con precisione la nostra reale sensibilità ambientale basta venire qui, a due passi dal centro città, dove ci si riossigena con gli afrori ed i colori di questo souk sempre stracolmo e che, purtroppo, avviluppa pure quel gioiello che è la "Strada del Respiro", quell'Ostiglia ed il suo Ultimo Miglio meta ormai consolidata per migliaia d'escursionisti come il nutrito gruppo di nordik-walkers moglianesi che domenica scorsa l'ha scelta come itinerario della loro prima uscita stagionale. La mia vergogna per dover mostrare tanto assurdo scempio fa da contraltare alla "levità" di chi sa e non fa...

Vittore Trabucco