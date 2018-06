Successo a Vittorio Veneto per la conferenza "Gli Ufo e il nucleare"

Si è svolta sabato 23 giugno scorso, a Vittorio Veneto - Rotonda Villa Papadopoli, la conferenza del Prof. Renzo TOMASELLA (Responsabile del C.U.N. Triveneto e Consigliere Nazionale), dal titolo "GLI UFO ED IL NUCLEARE". La conferenza ha riscosso ampi consensi, tanto che la sala era gremita di persone. L'importante argomento, anche alla luce dei fatti recentemente successi in Italia, ma anche in provincia, ha dimostrato come il CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE, si occupi di "UFOLOGIA SCIENTIFICA", come tra l'altro ribadito più volte dal Dott. Daniele Mariutto, Segretario Generale dell'Accademia Internazionale delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali di Roma, che ha partecipato quale Ospite d'Onore, accompagnato da altri illustri Accademici. Il pluripremiato ospite d'onore, ha voluto ben specificare, in un breve ma significativo intervento come il C.U.N. svolga indagini serie e scrupolose, dalle quali si può facilmente intendere che la linea adottata sia quella iniziata dal famoso astronomo Josef Allen Hynek, considerato per l'appunto il padre dell'ufologia scientifica, cosicché divulgare scienza e molte altre curiosità, pur sempre di rigoroso carattere scientifico. Il Prof. Renzo Tomasella ha dato ulteriori appuntamenti per parlare e discutere, prossimamente, degli interessanti temi nell'ambito dell'UFOLOGIA SCIENTIFICA.