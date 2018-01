Ugo Foffano, pugile professionista di Treviso (1965-1972): intervista e foto d'epoca

Segnalo un’intervista al pugile di Treviso Ugo Foffano — professionista dal 1965 al 1972 — da me effettuata il 7 gennaio 2018 (con riprese di Luigino Smaniotto). Per agevolarne la visione, l’intervista è stata suddivisa in cinque spezzoni organizzati in una playlist su YouTube dal titolo “Ugo Foffano, pugile professionista di Treviso”. Ai video è anche collegata una galleria di 17 foto su Blogspot dal titolo “Pugilato/boxe a Treviso: la storica società "Treviso-Ring" nelle foto d'epoca del pugile professionista Ugo Foffano”. Le foto sono relative a tutto il periodo dell’attività pugilistica di Foffano (dal 1958 al 1972) e ambientate prevalentemente nella Palestra Coni di Treviso appena costruita (1958). Oltre a foto dell’atleta trevigiano in allenamento e combattimento, nella galleria sono presenti anche vari gruppi di giovani pugili della fiorente società dilettantistica “Treviso Ring”, con gli allenatori Arturo Paoletti ed Egidio Recchia e il procuratore Edio Pavan.