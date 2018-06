Ultimo giorno di scuola a Vazzola per l'azienda Carraro e Tomasella

La provincia di Treviso ha assegnato tramite appalto ad altre aziende il servizio di trasporto scolastico del comune di Vazzola. "Dopo quasi 40 anni come responsabile dell’azienda Carraro e Tomasella mi sento in dovere di ringraziare le famiglie e le varie amministrazioni comunali che in questi anni hanno riposto fiducia nell’affidare i propri ragazzi alla nostra azienda per il trasporto casa-scuola. Il Comune di Vazzola ha sempre dato importanza a questo servizio, dando la possibilità di scegliere qualsiasi plesso scolastico indipendentemente dalla residenza, per garantire questo insieme ci siamo prodigati nell’ organizzare un trasporto efficiente. I circa 190 iscritti per le sole scuole dell’obbligo di un Comune come Vazzola, sono senz’altro una conferma del gradimento e funzionalità del servizio. Colgo l’occasione per scusarmi con le persone che hanno da me ricevuto una risposta inadeguata o sopra le righe, lo stress e il carico di responsabilità hanno sicuramente fatto la loro parte. L’obiettivo primario per me è sempre stato garantire puntualità e sicurezza, dopo decenni senza incidenti di rilievo e feriti, con orgoglio posso dire “obiettivo raggiunto”. Condivido il merito con la nostra amministrazione, la responsabile del servizio del Comune, naturalmente gli autisti, e i “nonni vigili”, per l’impegno e il lavoro svolto".