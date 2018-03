Treviso-Ostiglia, un 8 marzo singolare e simpatico

TREVISO San Giuseppe. Davvero inusuale e simpatico l' "evviva" a tutte le donne che ha fatto capolino all'inizio dell'Ultimo Miglio dell'Ostiglia. Un gioioso omaggio, con un pizzico di seducente malizia, che ha divertito quanti, donne in primis, complice una splendida giornata di sole ed una temperatura primaverile, hanno pensato bene di festeggiare l'8 marzo con una salubre passeggiata godendosi i delicati "tappeti" di Myosotis,quel "non ti scordar di me" simbolo del ricordo, dell'amore, della memoria ed i cuscini di ranuncoli che la tradizione vuole siano stati il dono di Gesù a sua madre, avendo trasformato le stelle in questi delicati fiori che vengono usati come decorazioni degli altari e dei luoghi sacri durante la Settimana Santa. E ,come recita il cartello con la rosa rossa , fiore da sempre associato al mito di Adone ed Afrodite,diciamo pure noi " W le donne ! " .

Vittore Trabucco