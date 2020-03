Una fetta di Teatro su Facebook per una domenica: il successo de Gli Alcuni

Altissimo coinvolgimento da parte del pubblico social per la versione online di Una Fetta di Teatro, con la messa in scena in prima visione sulla pagina Facebook, Alcuni Teatro Sant’Anna, dello spettacolo “Idea e la leggenda dell’acqua”. Il massimo engagement si è toccato con il picco di 140 utenti connessi contemporaneamente durante la 1° visione delle 17, con una presenza costante per tutta la durata dello spettacolo (1 ora) di oltre 130 spettatori collegati Più di 1400 visualizzazioni del video nella prima ora di messa in onda, ora (alle 15,30) siamo già oltre le 2000 250 interazioni tra like, condivisioni e commenti durante la prima visione e abbiamo superato le 350 interazioni nel video al momento Il pubblico principale che ha usufruito del contenuto è localizzato in Veneto ed è formato da genitori (donne in maggioranza) tra i 35 e i 44 anni Il video con lo spettacolo ha totalizzato 7.570 minuti di visualizzazione, ovvero più di 125 ore davanti allo schermo Il video è stato condiviso da utenti comuni, pagine che si occupano di educational, gruppi d’interesse come Veneto For Kids o DivertiViaggio e da molte scuole dell’infanzia e asili nido, tra cui alcuni la scuola dell’infanzia di Pontecchio Polesine che ci scrive: “Per trascorrere il tempo in cui siamo costretti in casa. Una bellissima proposta”. Alcuni utenti hanno raccontato l’esperienza attraverso commenti come “grazie ci avete fatto una bellissima compagnia!!! in questa giornata uggiosa e in questi momenti difficili” e “Che fantastica idea👍ci tirate proprio su il morale😘” o postando una foto dei bimbi mentre guardavano lo spettacolo davanti a computer, tablet, smartphone e smartv. Solo nella giornata di domenica 1 marzo, giorno della versione online di Una Fetta di Teatro, la pagina Alcuni Teatro Sant’Anna ha raggiunto una copertura di più di 10mila persone con 3 mila interazioni e 800 visite al profilo. Infine, vogliamo informare che lo spettacolo rimarrà online anche nelle prossime settimane ed è disponibile come contenuto online, insieme a molti altri prodotti da Gruppo Alcuni e pubblicati nel canale Youtube “La Tv degli Alberi Parlanti”, educativamente orientato.