A Vedelago il raduno dei cani di Babbo Natale

Certo che esiste, altrimenti come avremmo potuto ospitare il Raduno dei Cani di Babbo Natale? Me lo spiegate? Il 29 e 30 giugno infatti si è svolto l' incontro italiano di una rarissima razza canina originaria della Lapponia, i Lapinkoira. A Vedelago sul parco dell' agriturismo da sempre vocato all'accoglienza dei 4 zampe, sono stati organizzati giochi con i cani, è stata allestita una piscina per loro e una per gli umani. Non sono tardati i commenti positivi dell' organizzatrice Elisa Virginia Rogliana sulla pagina social "LAPINKOIRA ITALIA" : ^^^Che dire, due giornate fantastiche, siete stati tutti meravigliosi ❤. Devo ringraziare Albert Del Podere per averci ospitato: l' agriturismo il Podere è sempre super organizzato per i nostri amici a 4 zampe e fa una cucina buonissima a km 0. Dobbiamo soprattutto ringraziare i nostri Lapinkoira che sono stati bravissimi e pazienti nonostante facesse molto, molto ma molto caldo. Vedere i Lappie tutti insieme a giocare è stato meraviglioso. Spero di poter presto replicare quest'inverno ❄❄❄❄ Devo anche ringraziare il nostro sponsor che ci ha aiutato nei premi dei giochi. Mangime per cani e gatti MaoriPet. A breve pubblicherò tutte le foto, naturalmente! Tutti contenti i partecipanti nella foto ricordo...naturalmente...con Babbo Natale. Albert Roncat