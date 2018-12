Velvet Dress live @ THE WISHING WELLS TREVISO dopo aver duettato con Bono sul palco del Pala Alpitur sulle note di DESIRE si sono confermati come la cover band ufficiale dei fantastici U2... finalmente potremo ascoltarli dal vivo sul nuovo palco al THE WISHING WELLS date un occhiata all’articolo della consacrazione: http://www.veneziatoday.it/cronaca/cantante-velvet-dress-canta-bono-u2.html Data: 07/12/2018 Indirizzo: viale della repubblica 156 Treviso Info/prenotazioni: 04221782844