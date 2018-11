Venicemarathon, anche il Rotaract di corsa per beneficienza

Si è svolta la 33esima Venicemarathon per la raccolta di fondi contro la poliomielite e a cui hanno partecipato i Rotary e Rotaract club del Triveneto, con propri atleti volontari. Il meteo era particolarmente avverso con il fenomeno dell’acqua alta e un forte vento di scirocco. Il Rotaract Club Trieste, organizzazione giovanile rotariana, ha partecipato con una propria rappresentanza. Sui loro pettorali si sono concentrate delle libere donazioni per un importo superiore ai 1.500€, per l'eradicazione di questa terribile malattia. E’ infatti grazie a tutti i Rotary clubs del mondo che con il programma di prevenzione Polio Plus, lanciato nel 1985, in collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates, si è registrato un progressivo calo dei casi di poliomielite nel mondo, con solo 0,50 € è possibile proteggere un bambino dal virus per il resto della sua vita e magari regalargli il sogno di correre una maratona! Oggi la Polio è presente solo in 3 paesi (Afghanistan, Nigeria e Pakistan), il traguardo della totale eradicazione è vicino, ma ora serve lo sprint finale per raggiungerlo! Manca poco all’eradicazione globale di questa malattia e basta un contributo economico davvero irrisorio per fare un immenso bene. Nella foto, da destra, il Governatore dei Rotary Clubs del Triveneto Riccardo De Paola, ed i soci del Rotaract Trieste Lorenzo Zorzut, Daniele Bordon, Flavio Ballabani e Giulia Tonel.