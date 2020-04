VinumTreviso: a Villorba apre un nuovo negozio di vendita vino, birra e liquori

Nasce VinumTreviso, un nuovo negozio di vendita vino, birra e liquori, nato proprio in questi giorni di emergenza. Un’iniziativa coraggiosa per dar stimolo all’economia 'made in Italy', fin da subito. Iniziare gradualmente, riaprendo in primis gli esercizi commerciali. Questa è l’idea nata dai giovani imprenditori a capo della Vinum, una parola latina dal significato di legame, tra il frutto della pianta (grappolo di uva), ed il vino. Il prodotto nato dalla mano dell’uomo e dal suo sapere. Proprio come oggi, in questo periodo di pura crisi pandemica, solo con un legame forte dell’uomo, e la sua cultura, potrà darci gli stimoli giusti per iniziare una nuova vita genuina, quella genuinità racchiusa in un bicchiere di vino, seguendo l’uomo ed i suoi sogni.

Lo scopo essenziale di questa nuova attività commerciale, sarà quella di mettere a frutto la propria conoscenza del nostro territorio, insieme all’esperienza dei nostri viticoltori veneti e non solo. Promuovere e parlare dei grandi vini, già noti, ma dare allo stesso tempo informazioni, positive, sui vini “buoni”, ma meno conosciuti. Un’attività che renderà piacevole l’atmosfera, proprio come l’apertura di uno spumante che rilascia le sue sprizzanti bollicine. Abbinare le migliori annate, assaggiare il prodotto durante una passeggiata fra vigne ed essere accompagnati dal profumo inebriante, trasportato del vento. Non resta che approfittare ed essere pronti ad immergersi in un tour virtuale di conoscenza, come il mondo del vino.