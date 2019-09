We hit the road again – siamo di nuovo in strada

È partita la 5° edizione della Route21 in memoria di Gianluca Codegone, per gli amici il Code, scomparso tragicamente a luglio dell’anno scorso in un incidente in moto, un grande viaggiatore delle due ruote che amava fotografare il mondo circostante. Il 1° settembre sono partiti da Tromello (PV), un gruppo di otto ragazzi, davvero speciali, che si alterneranno a mo’ di staffetta in sella ad una Harley-Davidson 107 Electra Glide Ultra Limited. Obiettivo del tour? Percorrere ben 13 mila chilometri in giro per l’Italia, ospiti dei vari Chapter HOG, con meta finale a Roma prevista per il 2 di ottobre. Gli 8 ragazzi affetti da sindrome di Down, saranno accompagnati per l’intero viaggio dal Presidente dell’associazione Diversa-Mente, Pietro Papasodero, operante nel mondo sociale della disabilità, creando per l’appunto viaggi e manifestazioni a scopo benefico e non di lucro. Lo scopo del viaggio è proprio quello di far vivere a questi giovani ragazzi un’esperienza unica nel mondo dei bikers, un mondo che ancora oggi vive di leggende metropolitane e di luoghi comuni, avvolti da mistero e realtà. Gli harleysti dimostreranno ancora una volta il vero Cuore che si nasconde dietro un gilet di pelle, ricoperto dai colori delle loro patch. Buona strada ragazzi!