Su YouTube il video di 10 rapper coordinati da Puppets Family e DaZero Label sta volando. Il progetto ha voluto unire diversi giovani artisti in un unica canzone, girando il video in molte location storiche di Treviso quali: Porta Santi Quaranta, piazza dei Signori, Palazzo dei 300 e molte ltre ancora. È la prima volta che così tanti artisti si uniscono in un progetto e il motto è che nessuno vince a discapito della propria generazione, si vince tutti insieme!