Le sneakers: le tue alleate quotidiane

Le sneakers non sono più solo relegate al mondo del fitness, al tapis roulant o alla classe HIIT, ma piuttosto sono diventate una scelta di calzature alla moda quotidiana per molti. Anche se le sneakers, in generale, sono pubblicizzate come una delle opzioni più comode e di supporto per i tuoi piedi, non tutte sono uguali. E assicurarti di sceglierle adeguatamente, è estremamente importante, in particolar modo quando si tratta di evitare lesioni o semplicemente dare priorità alla salute del piede.

Come sceglierle

Se stai cercando scarpe da passeggio, vorrai sneakers che resistano al ripetitivo movimento rotatorio dal tallone alla punta, che si verifica ogni volta che facciamo un passo. Le scarpe, dovrebbero avere una struttura rigida (in altre parole, non dovresti essere in grado di piegarle a metà), un’imbottitura intorno alla caviglia e una spaziosa area per le dita, in modo da poterle muovere liberamente. Inoltre, scegli le opzioni con un adeguato supporto per l'arco e molta ammortizzazione, anche perché chi non vorrebbe sperimentare un comfort simile al camminare su di una nuvola? Altri fattori da ricercare, includono la traspirabilità (tessuti a rete e ventilazione), una buona trazione per una maggiore stabilità e suole in gomma per l'assorbimento degli urti, che aiutano ad attenuare l'impatto e, al contempo, ridurre dolori a caviglie, piedi, ginocchia e fianchi. Di seguito, scopriamo alcune sneakers, comode e abbastanza versatili da indossare ovunque.

Sneaker da donna Naturalizer Marianne

Realizzate al 100% in pelle, queste graziose sneakers, sono sorprendentemente convenienti e si abbinano perfettamente a tutto ciò che si trova nel tuo armadio. Queste scarpe Naturalizer, si adattano esattamente e perfettamente al tuo piede, super comode e vagamente eleganti. Perfette per chi lavora molte ore in piedi, ma non può trascurare un’estetica classica e sobria nel dresscode.

Hoka One One Clifton 6

Spesso raccomandato dai podologi per icorridori con fascite plantare, questo comodo marchio di calzature, risulta efficacemente il preferito. Le Hoka One One, vantano plantari Ortholite e una calzata più ampia, per aiutare a stabilizzare e ad accogliere la posizione naturale del piede. Sono incredibilmente leggere, la suola spessa offre un assorbimento degli urti ottimale per ridurre l'impatto su piedi, caviglie e ginocchia, inoltre l'ampia punta e un tacco più stretto, si adattano perfettamente al piede.

Sneaker Freestep del Dr. Scholl

Questi sneakers accoglienti sembrano Allbirds (ma costano quasi la metà del prezzo),. Perfette con il freddo, grazie alla tomaia in lana traspirante e termoregolante, i tuoi piedi rimarranno freschi e asciutti indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Sono eleganti e aiutano a evitare di avere un aspetto da " turista in scarpe da ginnastica ", pur essendo comode quanto le migliori scarpe da ginnastica. Sono leggeri e, nonostante la lana, i piedi non subiranno surriscaldamento.

Scarpe da corsa New Balance Fresh Foam Arishi V1

L'ammortizzazione in morbida schiuma, assicura una vestibilità comoda per le corse o le lunghe giornate trascorse in piedi, mentre il look da palestra, rende questa sneaker, una scelta naturale per la tua attività sportiva. Sono carine, comodi, leggeri e perfette sia per la primavera che per l’estate. Fantastiche per camminare, fare commissioni, lavorare e alla fine di una lunga giornata, ti sentirai ancora a tuo agio con loro ai piedi.

Sneaker in pizzo Clarks Un Maui

Abbastanza casual per il fine settimana, ma abbastanza elegante per l'ufficio, questa sneaker sportiva ma elegante, presenta un plantare imbottito e una fodera traspirante per supporto e comfort per tutto il giorno. Estremamente comode, sorprendentemente leggere e dall’aspetto elegante e raffinato.

Everlane The Trainer

La tomaia in pelle, eleganti e sostenibili, si adattano al tuo piede, prevedono una suola in gomma naturale e riciclata, che assorbe gli urti e riduce l'impatto su caviglie e ginocchia, mentre le indossi.

Scarpa da tennis Cole Haan GrandPro

La scarpa da tennis classica di Cole Haan,è sportiva ma sofisticata, ha un bell'aspetto sia dentro, che fuori dal campo di gioco. Disponibili in sette tonalità neutre, si abbinerà a tutti i capi nel tuo armadio e grazie al design leggero e alla soletta imbottita, diventerà facilmente un punto di riferimento nel tuo guardaroba e tutto l'anno.

Vesti comodamente le tue giornate, senza però trascurare il vezzo estetico e un tocco di classe.

Vediamo dove andare a provare ed acquistare queste sneaker:

Habitat Store - Via Santa Margherita, 6, 31100 Treviso TV

BARCA® Treviso scarpe e pelletteria - Corso del Popolo, 16, 31100 Treviso TV

sneakers on line