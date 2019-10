Il Tragus piercing: cos'è e cosa ci si deve aspettare

Anatomicamente, il trago, è un'eminenza di forma triangolare del padiglione auricolare, situata sotto l'origine dell'elice, davanti alla conca e al condotto uditivo esterno. La sua funzione, è nascondere e proteggere il condotto uditivo esterno. Poiché il trago è rivolto all'indietro, aiuta a raccogliere suoni provenienti dalle spalle. E ‘uno di quei piercing che non sono mai veramente tramontati, vediamo dunque esattamente di cosa si tratta e quanto potenzialmente potrebbe essere doloroso.

Cos’è

Il piercing al trago perfora la cartilagine dura, che può essere dolorosa. I piercing al trago, sono fatti con un ago, mai una pistola penetrante, e sono comunemente decorati con un piccolo perno o una barra. I piercing Tragus, non fanno più male di qualsiasi altro piercing alla cartilagine, in realtà, lo si potrebbe percepire, più come una pressione che dolore, tuttavia può essere un po’ intimidatorio, perché l’area ad essere penetrata appartiene al condotto uditivo, così da poterlo avvertire in toto. Se non sei un neofita di piercing, il dolore avvertito, è simile a qualsiasi altra area cartilaginea. Tuttavia, è importante notare che il dolore colpisce le persone in modo diverso, quindi se hai una soglia del dolore bassa, è probabile che faccia più male, di quanto farebbe ad un soggetto con una soglia del dolore alta.

Prima di farlo, considera queste cose

Un piercing non è un semplice forellino, un piercing fatto male, senza le dovute conoscenze e soprattutto non curato per bene nelle settimane a seguire, può avere conseguenze irreversibili e pericolose. Un piercing, è sempre un foro sotto pelle e se avete paura degli aghi, è un momento da non sottovalutare. Nel momento in cui, siete convinti della scelta, è fondamentale rivolgersi solo a professionisti stimati e seri. È importante recarsi in un laboratorio di tatuaggi, dove di solito si trovano anche piercer specializzati. Questo perché il piercing fatto male, potrebbe portare a cicatrici permanenti e deturpanti e alla formazione di cisti sotto la pelle, nonché incorrere in infezioni batteriche o fungine. Chiedete al piercer che cosa userà per perforare, come viene pulito, per quanto tempo lo ha fatto e se ha mai avuto qualche complicazione ella sua carriera, non pensate di essere sconvenienti, facendo troppe domande, ricordate che state per farvi fare un buco nel corpo, quindi tutte le domande che ritenete necessarie e se serve anche perentorie e ridondanti, sono assolutamente lecite e doverose.

Ambiente sterile

Indipendentemente da dove decidete di andare, il tecnico dovrebbe pulire correttamente la pistola del piercing. I saloni accreditati per tatuaggi e piercing, hanno una macchina autoclave, che sfrutta le alte temperature e il vapore per sterilizzare la pistola. Se la pistola non viene pulita correttamente, c'è il rischio di infezioni batteriche, fungine e virali.

Decorso

Il tempo di guarigione per i piercing tragus, può durare fino a sei mesi e, come molti altri piercing, l'assistenza post-terapia, è fondamentale per evitare irritazioni o infezioni (che sicuramente si presenteranno e richiederanno cure mediche). Per le prime due o tre settimane, evitare di dormire su di un fianco per evitare attriti sulla zona, mantienilo pulito, non giocherellare con esso e chiedi anche al tuo piercer, informazioni e dritte, mentre stai guarendo.

Proprio sicuro di farlo? Ricorda sempre di pretendere solo standard elevati di qualità e sicurezza.

Vediamo i professionisti cui rivolgersi:

Klinik - Via Tolpada, 11, 31100 Treviso TV

Genesi Tattoo Shop - Via Don G. Girotto, 1/A, 31055 Quinto di Treviso TV

Livink Room Tattoo - Viale Fratelli Cairoli, 27/b, 31100 Treviso TV