Come fare il trucco sposa fai da te

Se il pensiero di una squadra, impegnata a tutto tondo, attorno a te, caricando di ansia e stress ( come se non ne avessi già abbastanza), ti abbatte al solo pensarlo, allora fare il tuo trucco da sposa, da sola, potrebbe essere la soluzione.

Inizia con la cura della pelle

Prima ancora di iniziare a pensare al trucco, devi mettere in atto un buon regime di cura della pelle, molto prima del giorno del tuo matrimonio. Se il budget del matrimonio lo consente, inizia a fare trattamenti per il viso mensili ( mira ad almeno tre o quattro, prima del grande giorno), aiuteranno a rassodare e illuminare la tua carnagione. Chiedi una consulenza professionale, per assicurarti che la tua routine di cura della pelle, avvenga poco prima del tuo grande giorno. In questo modo, la tua pelle sarà in ottime condizioni e porrai le basi fondamentali alla riuscita di un trucco impeccabile. Idratatarsi ( in realtà dovrebbe essere uno stile di vita) aumentando l'assunzione di acqua, prima del tuo grande giorno, eviterà la presenza di strati morti e opachi della pelle e riducendone le crepe in viso. Così tante donne sono inconsapevolmente disidratate o hanno la pelle secca, quindi anche una buona crema idratante, è la chiave. Puoi anche provare a usare un olio per il viso di notte, per risultati potenti e rapidi.

Usa un primer

Dopo aver idratato la pelle, ti consigliamo di applicare un sottile strato di primer, che fondamentalmente prepara la pelle per il trucco. Il primer, funge da correttore temporaneo, riempiendo i pori dilatati, levigando le linee sottili e alcune linee più profonde. L'uso di un primer non solo uniforma il tono e la consistenza della pelle, ma aiuta il fondotinta a durare tutto il giorno. Se soffri di occhiaie, assicurati di usare anche un primer specifico per l'area oculare.

Evita il trucco con SPF

Avere un fattore di protezione silare, come comonente del tui make up, è ottimo per la vita di tutti giorni, ma se ci fosse una sola eccezione, sarebbe il giorno del tuo matrimonio. Mentre la protezione solare, è molto buona per la tua pelle, può essere negativa per le tue foto di nozze. Gli ossidi di zinco e titanio, presenti nelle formule SPF, possono causare una dominante bianca sul viso, il che sarebbe deleteria nella resa fotografica del tui viso. Se devi applicare la crema solare necessariamente, per il tuo matrimonio estivo, assicurati che sia nella tua crema idratante e non nel fondotinta. Quando si tratta di correttore, non usarne uno riflettente, poiché si rischia di avere foto che presentano aureole bianche attorno il contorno occhi. Usa un correttore opaco o la base per il trucco del tuo matrimonio, per nascondere quelle occhiaie.

Scegli un fondotinta di lunga durata

Quando selezioni una base per il giorno del tuo matrimonio, è importante lavorare con il tuo tipo di pelle anziché contro di essa. Se hai la pelle grassa, ti consigliamo di evitare le basi che vantano una finitura umida, finirai per sembrare colante in viso e con una pelle grassa. Allo stesso modo, se hai la pelle secca, ti consigliamo di stare lontano da fondotinta in polvere e formule troppo opache. Se hai intenzione di abbronzarti prima del giorno del tuo matrimonio, ricorda di andare con qualche giorno di anticipo e di abbinare il tuo fondo, testandolo il giorno dopo l'abbronzatura. Ti consigliamo di scegliere una base di lunga durata, per evitare brillantezza e opacità durante il giorno e impedire al tuo trucco di scivolare via.

Sobrietà

La trappola più comune per le spose che si truccano da sole, é esagerate e caricare. Il giorno del tuo matrimonio, potrebbe non essere il momento migliore per sperimentare un pesante look Kardashian. Dai enfasi alla forma naturale del tuo viso, per un risultato sobrio e fine.

Mascara waterproof

Anche se non pensi di piangere il giorno del tuo matrimonio, è meglio farlo al sicuro, rendendo immune il tuo viso da rivoli neri, usando un buon mascara impermeabile. Il discorso si estende, anche alle temperature estive o alla forte umidità ambientale, che potrebbero allo stesso modo, creare un effetto panda attorno al tuo sguardo. Ricorda di pettinare le ciglia dopo ogni mano di mascara per eliminare i grumi.

Definisci le tue sopracciglia

Sia che tu abbia la fortuna di avere sopracciglia fantastiche o meno, semplicemente spazzolandole e riempiendo le aree sparse con una palette per sopracciglia, può conferire profondità naturale a tutto il viso.

Le labbra

Usa una matita per le labbra (in una tonalità naturale o nude) su tutte e due le labbra, prima di applicare il rossetto o gloss. Usa la matita per le labbra, a creare una definizione naturale e un colore duraturo.

Inizia con un balsamo per labbra ammorbidente, quindi aggiungi un rossetto nude a lunga tenuta, completato da uno shine, per una azione volumizzante extra e un tocco finale dall'aspetto naturale.

Investi in uno spray fissante

La chiave per far durare davvero il tuo trucco e tutto il giorno, è usare uno spray fissante per viso, di buona qualità. Gli spray fissanti impediscono al trucco di logorarsi e sono anche resistenti al sudore!

Ritocco

Il giorno del matrimonio, porta con te tre prodotti essenziali per ritoccare il trucco: la matita per le labbra, il lucidalabbra o il rossetto e una polvere traslucida o fogli assorbenti per sollevare gli oli in eccesso e prevenire la lucentezza. Questo ti garantirà un aspetto fresco, per tutto il giorno.

Ora rilassati, lo stress si sa, non giova alla tua pelle e godi in pieno di tutte le tappe prima di arrivare al gran giorno.

Vediamo ora, dove poter acquistare questi semplici prodotti per il tuo make-up:

Primer Lancome

Pennelli MAC