Il brodo di pollo: falso mito o ancestrale realtà?

Sin da piccoli, tutti hanno gustato, sotto forma di potente medicina, questo brodo dalle proprietà ( dicevano) miracolose. Una leggende d'infanzia o dietro effettivamente c'è un fondo di verità?

Le varianti

La zuppa di pollo, si presenta sotto molte forme, in base all'area geografica, le mode del momento e delle cucine. pensiamo al ramen, il pho, alla corn&chicken soup e tutte le versioni regionali italiane. Mentre ogni variazione è leggermente diversa, ci sono alcune componenti chiave, che potrebbero essere alla radice, dei cosiddetti poteri curativi della zuppa di pollo

Pollo

Non puoi avere il brodo di pollo senza il pollo, ovviamente, ma questo elemento chiave non si limita a fornire il sapore delizioso che i bambini e gli adulti adorano. Il pollo, è una fonte di ferro, che svolge una funzione importante nell' organismo, ossia quella di trasportare ossigeno nel corpo. Ciò che potrebbe sorprenderti, tuttavia, è che il ferro svolge anche un ruolo chiave nel tuo sistema immunitario, quindi e' chiara l' essenziale caratteristica che promuove l' ottimo stato di salute. Inoltre, il pollo contiene zinco, che è importante per aumentare le difese immunitarie.

Molte verdure

La maggior parte dei bambini, fatica a mangiare le verdure, il brodo funge da contenitore di sostanze nutritive importanti che normalmente faticheresti nel farle assumere e che promuovono lo stato ottimale di salute. In tal caso, nascoste, sfaldate, si perdono nel pollo e quasi non se ne accorgeranno! Per i bambini (e gli adulti), mangiare abbastanza verdure, è importante perche' sono ricche di vitamina C, che svolge un ruolo importante nel sistema immunitario (e prima di chiedere, no, gli integratori non aiuteranno a prevenire raffreddori e influenza), sia perché ricche di una gamma di sostanze fitochimiche, che proteggono il corpo dalle malattie. Infine, le verdure forniscono una dose di fibre, atte a promuovere un intestino sano, che la scienza sta iniziando a capire come cruciale per il benessere generale.

Cipolla e aglio

Questi cibi saporiti, si trovano sempre nel brodo di pollo e offrono anche alcuni benefici per la salute. L'aglio, ad esempio, contiene un composto chiamato "allicina", che è antibatterico. Inserire, creando variazione al tema, zenzero, peperoncino, curcuma, puoi introdurre nel tuo brodo, una dose antimicrobica potenziata.

Il verdetto

La zuppa di pollo, è ricca di molti nutrienti preziosi, è chiaro dunque il perché, in effetti ristabilisce corpo e anima. Alimentazione a parte, tuttavia, alcune ricerche suggeriscono che il brodo di pollo, può essere utile grazie alla temperatura di servizio. Il calore e i vapori, possono aiutare a liberare i seni nasali ostruiti.Vi é da considerare, anche l'aspetto psicologico del paziente malato: avere una persona cara, che ti prepara e ti conforta con una gustosa scodella di brodo, non può che rincuorarti e farti sentire meglio. Che vi siano certezze scientifiche o meno, se a te fa star meglio, allora funziona davvero.

Ne senti l'odore vero? Beh preparala, non è detto che debba star male per gustarla.

Vediamo dove poter acquistare polli allevati a terra e verdure biologiche:

