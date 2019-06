Una voce per l'Europa: a Conegliano i casting del concorso canoro

L’istituto musicale A.B. Michelangeli di Conegliano è tappa ufficiale di casting per il festival canoro internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno l’Istituto ospiterà infatti la Fase Preliminare atta a verificare l'idoneità per la partecipazione al festival.

I concorrenti potranno esibirsi in una delle due categorie (lingua italiana o straniera) e partecipare ai casting con due brani a scelta (cover o inediti). Sarà presente Mary Tondato di MTmusic, selezionatrice ufficiale regionale per il Festival A Voice for Europe Italia, che darà una valutazione di idoneità rilasciando relativo attestato. Chi supererà la selezione potrà partecipare alle semifinali del festival. La selezione, che si terrà martedì 11 giugno dalle ore 10 alle 18 e mercoledì 12 giugno dalle ore 16 alle ore 22, è aperta sia agli iscritti dell'Istituto Michelangeli che agli esterni. La Verifica avrà una durata massima di 15 minuti per candidato. Nelle due giornate saranno a disposizione presso l’Istituto delle aule per prove e riscaldamento della voce.

Per informazioni sul concorso: contattare Mary Tondato di MTmusic mt.infomusic@gmail.com, 3772085423 (https://www.mtmusic.it) oppure visitare il sito: https://www.voceeuropa.it

Il Festival

“Una Voce per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. “Una Voce per l’Europa” è oggi organizzata da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice. La Finalissima 2019 si terrà il 31 agosto a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Il vincitore si esibirà il giorno 1° settembre 2019 come ospite alla finalissima nazionale di Miss Reginetta d'Italia (evento che sarà registrato e mandato in onda su Sky e Mediaset). Gli verrà inoltre offerta la realizzazione di un videoclip che potrà essere pubblicato sul canale musicale Vevo. Al vincitore e/o ad uno o più finalisti potrà essere inoltre offerto un contratto fonografico oppure la promozione del brano in gara via radio/tv/web-tv.