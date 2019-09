Fondi di caffè: non gettarli, ti sorprenderanno!

Non è un segreto che il caffè, dia molti benefici per la salute, compresa la protezione da numerose malattie, il miglioramento delle funzioni cognitive e la riduzione del rischio di depressione. Anche i fondi di caffè, possono essere di grande aiuto. Scopri come riutilizzarli. Questo " scarto", può migliorare tutto, dai tuoi capelli, alla tua cucina, alla casa e altro ancora, davvero un tutto tondo multifunzionale.

Trattamento viso a casa

Crea una pasta per maschera fai- da -te, mescolando insieme fondi di caffè e olio d'oliva. Massaggia la pelle e risciacqua dopo 30 secondi. I fondi di caffè hanno proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti, mentre l'olio d'oliva lavora per idratare la pelle, la sinergia ti darà un incarnato più luminoso.

Capelli vitali

Massaggia i fondi di caffè sul cuoio capelluto, per aiutare a stimolare la crescita del bulbo pilifero. Per conferire lucentezza alle ciocche, utilizzane una manciata durante la doccia.

Neutralizzatore di odori

Apri un ripiano in cucina o il frigorifero e sei invaso da un olezzo terrificante? Il caffè corre in aiuto, assorbe infatti l'odore di tutto ciò che lo circonda, funzionando come un ottimo catalizzatore e eliminatore di odori, completamente naturale. Prova a lasciare il 'terriccio' di caffè in un piatto e posizionalo nell'area da purificare, vedrai che la tua cucina, sarà rinfrescata.

Scrub

I fondi di caffè possono essere milto piu efficaci e sicuramente più naturali di molti noti scrub. Per fare questo esfoliante, basta mescolare acqua e fondi di caffe e applicarlo strofinando direttamente l area epidermica interessata, levighera' la pelle secca e aiuterà anche a liberarsi degli odori di pesce o carne dalla cottura, se usato come sapone per le mani.

Detergente per la cucina

Usarlo per pulire le pentole e piatti, ti sorprenderà, la sua capacità di caralizzatore di odori, lo rende un efficace ' detersivo' per il prelavaggio, è sicuramente un modo semplice per usare meno detergenti chimici e risparmiare nei tempi di lavaggio.

Marinatura

Sveglia la tua solita ricetta, aggiungendo i fondi di caffè alla tua marinata preferita per carne, pollo o frutti di mare. Stimolerà la tua energia!

Repellente per insetti

Proteggi le tue piante, cospargendo i fondi di caffè mescolati a buccia d'arancia essiccata e sbriciolata, attorno le tue piante. Si ritiene che la caffeina contenuta nei fondi di caffè, tenga lontani i piccoli parassiti e potrebbe persino impedire ai gatti di godere del morbido terriccio, per i propri bisogni.

Non ti basta? Comincia a provarli tutti, potresti brevettare un tuo personale nuovo ed inaspettato utilizzo, che ti sorprenderà'!

