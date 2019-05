Valeria Genova torna a scrivere: il prossimo libro sarà una raccolta di poesie

Valeria Genova torna alla sua grande passione per la scrittura e, dopo il fenomeno social nato dal post virale sulla città di Napoli, ha deciso di avvicinarsi al mondo della poesia.

Nelle scorse settimane la scrittrice trevigiana si è classificata terza al concorso internazionale Giglio blu di Firenze. Al primo concorso di poesia la scrittrice è stata subito premiata per la sua composizione. Un riconoscimento che ha spinto Valeria Genova a credere ancora di più in questo nuovo progetto e ad annunciare ai suoi lettori la pubblicazione del suo secondo libro dopo il fortunato "Napoli amore mio". Si tratta di una raccolta di poesie che verrà pubblicata da Graus Editore, la casa editrice che aveva dato alle stampe anche il primo libro dell'autrice trevigiana. Il volume uscirà nelle librerie a ottobre, dopo l'estate. Ma non è tutto: la scrittrice è stata selezionata da Aletti Editore per far leggere una sua poesia in un video che verrà pubblicato online da Alessandro Quasimodo, figlio del celebre Salvatore. La poesia di Valeria Genova sarà inserita nell'antologia “Alessandro Quasimodo legge i poeti contemporanei”. Ultimo riconoscimento, ma non per questo meno importante, la segnalazione al premio "Cet - Scuola autori di Mogol". La poesia "Soffio file due" scritta da Valeria Genova sarà letta il prossimo 18 maggio presso la prestigiosa tenuta dei ciclamini dove vive Mogol, celebre paroliere di Lucio Battisti e di moltissime altre voci della musica italiana. La nuova vita di Valeria Genova nel mondo della poesia è appena iniziata ma sembra essere già ricca e piena di soddisfazioni.